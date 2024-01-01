История обменного курса багамский доллар–индонезийские рупии

Обменный курс багамский доллар/индонезийские рупии сейчас составляет 16 156,500, отражая изменение в размере 0.351% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.235% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 16 207,500, и минимумом, равным 16 100,000, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.309% уменьшение стоимости.