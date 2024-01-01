История обменного курса багамский доллар–венгерские форинты

Обменный курс багамский доллар/венгерские форинты сейчас составляет 358,697, отражая изменение в размере 0.353% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 362,505, и минимумом, равным 356,456, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.428% уменьшение стоимости.