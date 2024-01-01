История обменного курса багамский доллар–эскудо Кабо-Верде

Обменный курс багамский доллар/эскудо Кабо-Верде сейчас составляет 101,449, отражая изменение в размере 0.112% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.582% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/эскудо Кабо-Верде колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 102,043, и минимумом, равным 101,158, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.169% уменьшение стоимости.