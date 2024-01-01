История обменного курса багамский доллар–коста-риканские колоны

Обменный курс багамский доллар/коста-риканские колоны сейчас составляет 525,720, отражая изменение в размере 0.380% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.063% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 526,845, и минимумом, равным 521,600, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.900% уменьшение стоимости.