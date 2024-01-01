История обменного курса багамский доллар–чилийские песо

Обменный курс багамский доллар/чилийские песо сейчас составляет 943,405, отражая изменение в размере 2.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.330% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/чилийские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 943,475, и минимумом, равным 905,480, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.223% увеличение стоимости.