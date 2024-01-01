История обменного курса багамский доллар–бутанские нгултрумы

Обменный курс багамский доллар/бутанские нгултрумы сейчас составляет 83,640, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.222% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 83,659, и минимумом, равным 83,430, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.133% увеличение стоимости.