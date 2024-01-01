История обменного курса багамский доллар–болгарские левы

Обменный курс багамский доллар/болгарские левы сейчас составляет 1,795, отражая изменение в размере 0.361% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/болгарские левы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,801, и минимумом, равным 1,788, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.282% уменьшение стоимости.