История обменного курса багамский доллар–бангладешские таки

Обменный курс багамский доллар/бангладешские таки сейчас составляет 117,500, отражая изменение в размере 0.106% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/бангладешские таки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 117,800, и минимумом, равным 117,300, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.255% увеличение стоимости.