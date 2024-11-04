История обменного курса дирхам ОАЭ–филиппинские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/филиппинские песо сейчас составляет 15,918, отражая изменение в размере 0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.050% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/филиппинские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 16,037, и минимумом, равным 15,841, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.416%.