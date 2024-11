HUF naar KZT wisselkoersgrafiek

Hongaarse forint

De Hongaarse forint is de officiële munteenheid van Hongarije, en is in omloop sinds 1946. De valutacode voor de forint is HUF en het bijbehorende symbool is Ft. De omrekenfactor van de forint gaat tot 6 significante cijfers, and het is een fiduciaire valuta.



