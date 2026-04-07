JPYでのPono Capital Four, Inc. Unitsの株価（PONOU）
Pono Capital Four, Inc. Unitsの株式を便利なツールを使って140以上の通貨に両替しましょう。全体的な投資利益を小さくしてしまう隠れコストを回避できます。
株を別の通貨で売却しますか？Wiseを利用して資金を受け取り、そのまま保有しておき、最適なタイミングで両替できます。
Wiseアカウントで海外送金に隠れたコストを回避*
JPYでのPono Capital Four, Inc. Unitsの株式（PONOU）
1 PONOU = 1586.02 JPY
Pono Capital Four, Inc. Unitsの株式のパフォーマンスを一目で確認
収益や純利益など、Pono Capital Four, Inc. Unitsの過去の財務パフォーマンスに加えて、過去および現在の市場価値の概要を確認しましょう。
PONOUの株式のパフォーマンス
|終値
|1,598.679
|日付の範囲
|1,586.016 - 1,587.599
|年の範囲
|0 - 0
|優先市場
|NASDAQ
Pono Capital Four, Inc. Unitsのパフォーマンス
|希薄化後1株当たり利益（TTM）
|0
|前年比売上成長率
|0%
|前年比収益成長率
|4,566,450%
|利益率
|0%
Pono Capital Four, Inc. Unitsについて
Pono Capital Corp intends to effect a merger, exchange of shares, acquisition of assets, purchase of shares, reorganization or similar business combination with one or more companies or entities. The company is headquartered in Honolulu, Hawaii.
ストックオプション、RSUを現金に切り替える
RSUやストックオプションを外貨で保有している場合は、最適なタイミングで換金したいものです。Wiseなら、資金を受け取った後にアカウントでそのままリアルタイムの為替レートで両替できます。
40通貨以上を保有して、いつでも送金に利用しましょう
いつでも無料でアカウントに通貨を追加でき、ミッドマーケットレートで両替できます。Wiseなら現地通貨とは異なる通貨で資金を受け取れるほか、口座情報を利用すれば、8通貨で給与や年金、その他の支払いを受け取れます。
国際株式の売買でお金を節約する方法
- 1
取引プラットフォームからの出金に必要な海外送金に隠れた手数料を回避*
国際株式に投資する時は、一般的に海外送金をする必要があります。Wiseなら、多額の手数料や隠れコストを避けて、お得に取引できます。
- 2
最適なタイミングで外貨両替をする
ご利用のプラットフォームで株式を売却する場合は、Wiseアカウントを使って40通貨で収益を保有しましょう。売却した米ドル（USD）をWiseアカウントで保有しておき、必要に応じていつでも両替できます。
- 3
Wiseデビットカードを日ごろの支払いや出金に使う
Wiseデビットカードは便利に支払いができる方法です。オンラインや実店舗での支払いや、ATMからの現金の引き出しが可能です。隠れコストや取引手数料はありません。
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海外で上場している株式やファンドの売買には、国境を超える送金に追加コストがかかる場合があります。Wiseの海外送金で為替レートへのマークアップ（上乗せコスト）を避けたり、Wiseアカウントを開設して最大40種類の通貨を便利に管理しましょう。
Wiseアカウントで海外送金に隠れたコストを回避*
Wiseなら、国境にとらわれずシームレスでお得な取引が可能です。銀行は無料や低額の海外送金を広告していますが、為替レートに手数料を上乗せしていることがほとんどです。Wiseなら、本当の為替レートのミッドマーケットレートで、海外送金のコストを節約できます。
免責事項
Wiseの国際ティッカーシンボル（銘柄コード）は、参照のみを目的とした情報を提供します。このツールおよびプラットフォームは、株式の売買を提供するものではなく、表示されるデータは財務に関するアドバイスとはみなされません。
すべての投資判断は、適格なファイナンシャルアドバイザーとの綿密な調査および相談の後に行われる必要があります。 提供された情報の正確性または完全性について、当社は保証いたしません。 投資の選択をする際には、プロによる指導を求めることが推奨されます。
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