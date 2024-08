Estadísticas de 1 ALL a JOD

El rendimiento de ALL frente a JOD en los últimos 30 días ha experimentado un máximo de 30 días de 0,0079 y un mínimo de 30 días de 0,0076. Esto significa que la media de 30 días fue de 0,0078. La fluctuación de ALL frente a JOD fue de 3.12.



El rendimiento de ALL frente a JOD en los últimos 90 días experimentó un máximo de 90 días de 0,0079 y un mínimo de 90 días de 0,0075. Esto significa que la media de 90 días fue de 0,0077. La fluctuación de ALL frente a JOD fue de 3.45.