Wells Fargo Bank – Swift-Code in den USA
Der Swift/BIC-Code für Wells Fargo Bank ist WFBIUS6SXXX.
WELLS FARGO BANK, N.A.
Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.
Du kannst USD per Wise-Überweisung an WELLS FARGO BANK, N.A. überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren
WELLS FARGO BANK, N.A.
333 MARKET STREET
SAN FRANCISCO
Ein Wise-Konto kann mehr
Überweise Geld weltweit
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Erhalte globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare dir Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Das Überweisungsziel ist: USA
1. Das Überweisungsziel ist: USA
Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest USD an einen Empfänger in Zielland (USA) überweisen.
2. Wähle und überweise USD
2. Wähle und überweise USD
Wähle einfach USD in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.
3. Das Geld trifft ein
3. Das Geld trifft ein
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
Überweise Geld auf deine Art
Überweist du regelmäßig Geld ins Ausland?
Empfiehl deinem Empfänger ein Wise-Konto – so spart ihr beide viel Geld beim Überweisen und Empfangen von Geld.
Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
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Swift-Codes von WELLS FARGO BANK, N.A.
Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von WELLS FARGO BANK, N.A..
Filialen von Wells Fargo Bank
PNBPUS33CHA
201 SOUTH COLLEGE STREET, CHARLOTTE, 28288
PNBPUS33FMG
201 SOUTH COLLEGE STREET, CHARLOTTE, 28288
PNBPUS33PHL
530 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, 19101
PNBPUS33SLC
1525 W. W.T. HARRIS BLVD. MAC, CHARLOTTE, 28262
PNBPUS33XXX
3201 N. 4TH AVENUE, SIOUX FALLS, 57104
Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.