Ally Bank – Swift-Code in den USA

Der Swift/BIC-Code für Ally Bank ist ALYIUS33XXX.

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ALLY FINANCIAL INC

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Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.

Du kannst USD per Wise-Überweisung an ALLY FINANCIAL INC überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Bank

ALLY FINANCIAL INC

Adresse der Bank

ALLY CENTER DETROIT

Stadt

DETROIT

ALYIUS33XXX

Ein Wise-Konto kann mehr

  • Empfängerdaten für zukünftige Überweisungen speichern

    Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.

  • Globale Bankverbindungen

    Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.

  • Spare Geld

    Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

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1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: USA

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Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte USD an einen Empfänger in das Land USA überweisen.

2. Wähle und überweise USD

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In meinem Wise-Konto wähle ich einfach USD aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.

3. Das Geld kommt an

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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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Risikoarm und extra abgesichert

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    7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.

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    Wir werden von nationalen Behörden reguliert.

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ALLY CENTER DETROIT, DETROIT, 48226

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Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.