The Royal Bank of Scotland – Swift-Code in Großbritannien

Der Swift/BIC-Code für The Royal Bank of Scotland ist RBOSGB2LXXX.

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THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

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Du kannst GBP per Wise-Überweisung an THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Bank

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

Adresse der Bank

36 ST. ANDREW SQUARE - EDINBURGH

Stadt

EDINBURGH

RBOSGB2LXXX

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Wie Wise funktioniert

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1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Großbritannien

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Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte GBP an einen Empfänger in das Land Großbritannien überweisen.

2. Wähle und überweise GBP

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In meinem Wise-Konto wähle ich einfach GBP aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.

3. Das Geld kommt an

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Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

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Swift-Codes von THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC

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Filialen von The Royal Bank of Scotland

RBOSGB21001

56 CHESTERGATE, MACCLESFIELD, SK11 6BA

RBOSGB21002

84 CUFTON STREET, LYTHAM, FY8 5EJ

RBOSGB21003

MAIN STREET, LYBSTER, KW3 6BJ

RBOSGB21004

15/17 GEORGE STREET, LUTON, LU1 2AF

RBOSGB21005

17 DEVONSHIRE SQUARE, LOUGHBOROUGH, LE11 3DW

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.