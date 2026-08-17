IDFC FIRST Bank – Swift-Code in Indien
Der Swift/BIC-Code für IDFC FIRST Bank ist IDFBINBBXXX.
IDFC FIRST BANK LIMITED
Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.
Du kannst INR per Wise-Überweisung an IDFC FIRST BANK LIMITED überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren
IDFC FIRST BANK LIMITED
IDFCFIRST BANK TWR,THE SQUARE,G BLK
MUMBAI
Ein Wise-Konto kann mehr
Empfängerdaten für zukünftige Überweisungen speichern
Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.
Globale Bankverbindungen
Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.
Spare Geld
Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.
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Wie Wise funktioniert
Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Indien
1. Du möchtest Geld überweisen in das Land: Indien
Ich habe ein Wise-Konto in dem Land Deutschland und möchte INR an einen Empfänger in das Land Indien überweisen.
2. Wähle und überweise INR
2. Wähle und überweise INR
In meinem Wise-Konto wähle ich einfach INR aus, gebe die Bankverbindung meines Empfängers ein und überweise die lokale Währung direkt an ihn.
3. Das Geld kommt an
3. Das Geld kommt an
Der Empfänger erhält genau den Betrag, den ich überwiesen habe, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.
Überweise Geld auf deine Art
Überweist du regelmäßig Geld ins Ausland?
Empfiehl deinem Empfänger ein Wise-Konto – so spart ihr beide viel Geld beim Überweisen und Empfangen von Geld.
Risikoarm und extra abgesichert
Betrugsbekämpfungstechnologie
7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.
Support rund um die Uhr
Kundensupport per Telefon, E-Mail oder im Chat.
Weltweiter Schutz für dein Geld
Wir werden von nationalen Behörden reguliert.
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Swift-Codes von IDFC FIRST BANK LIMITED
Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von IDFC FIRST BANK LIMITED.
Filialen von IDFC FIRST Bank
IDFBINBBIDV
IDFCFIRST BANK TWR,THE SQUARE,G, MUMBAI, 400051
IDFBINBBMUM
GIGAPLEX, BLDG-1, NAVI MUMBAI, 400709
IDFBINBBNRI
1ST BNK TWR G BLOCK C-61, THE, MUMBAI, 400051
IDFBINBBREM
FLOOR 8, MINDSPACE BLDG-1,GIGAPLEX, NAVI MUMBAI, 400709
IDFBINBBTRY
NAMAN CHAMBERS G BLOCK, MUMBAI, 400051
Häufig gestellte Fragen
1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.
2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.