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Mit Wise kannst du Geld bis zu 5-mal günstiger ins Ausland überweisen.

Du kannst EUR per Wise-Überweisung an BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK überweisen, anstatt eine internationale Banküberweisung zu tätigen. Mehr erfahren

Name der Filiale

BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK

Adresse der Zweigstelle

RHEINSTRASSE 7

Filialcode

XXX

Name der Bank

BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK

Stadt

LIESTAL

BLKBCH22XXX

Ein Wise-Konto kann mehr

  • Überweise Geld weltweit

    Überweisungen kommen in weniger als 20 Sekunden an.

  • Erhalte globale Bankverbindungen

    Empfange ganz einfach Zahlungen in verschiedenen Währungen.

  • Spare dir Geld

    Keine Wechselkursaufschläge oder versteckten Kosten.

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Wie Wise funktioniert

Verwende Wise in wenigen einfachen Schritten

Eröffne ein Konto

1. Das Überweisungsziel ist: Schweiz

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Du hast ein Wise-Konto im Ausgangsland (Deutschland) und möchtest CHF an einen Empfänger in Zielland (Schweiz) überweisen.

2. Wähle und überweise CHF

2. Wähle und überweise CHF

Wähle einfach CHF in deinem Wise-Konto aus, gib die Bankverbindung des Empfängers ein und überweise dein Geld direkt in der lokalen Währung.

3. Das Geld trifft ein

3. Das Geld trifft ein

Der Empfänger erhält genau den Betrag, den du überwiesen hast, und in 95% der Fälle geht das Geld innerhalb von 24 Stunden ein.

App Store

4.8 ★ im App Store 152.100 Bewertungen

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Risikoarm und extra abgesichert

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    7 Millionen Transaktionsprüfungen pro Tag.

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  • Weltweiter Schutz für dein Geld

    Wir werden von nationalen Behörden reguliert.

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Filialen von BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK

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RHEINSTRASSE 7, LIESTAL, 4410

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.