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SCB CAMEROUN BIC/SWIFT-Code-Details

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Swift-Code-Details

Name der Filiale

SCB CAMEROUN

Adresse der Zweigstelle

RUE DU ROI GEORGES 530

Filialcode

BCMACMCXXXX

Name der Bank

SCB CAMEROUN

Stadt

DOUALA

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RUE DU ROI GEORGES 530, DOUALA

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.