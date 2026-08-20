ABNGCMCXXXX

ACCESS BANK CAMEROON PLC BIC/SWIFT-Code-Details

Empfange Zahlungen mit WiseMit Wise überweisen

Swift-Code-Details

Name der Filiale

ACCESS BANK CAMEROON PLC

Adresse der Zweigstelle

BOULEVARD DE LA LIBERTE 1178, AKWA

Filialcode

ABNGCMCXXXX

Name der Bank

ACCESS BANK CAMEROON PLC

Stadt

DOUALA

ABNGCMCXXXX

ACCESS BANK CAMEROON PLC wird derzeit nicht unterstützt

Mit Wise kannst du bereits in mehr als 40 Währungen Geld überweisen und empfangen. Mit unserer Funktion für weltweite USD-Überweisungen kannst du ganz einfach weltweit Überweisungen in US-Dollar tätigen.

Mich benachrichtigen

Swift-Codes von ACCESS BANK CAMEROON PLC

Finde Swift-Codes verschiedener Filialen von ACCESS BANK CAMEROON PLC.

Filialen von ACCESS BANK CAMEROON PLC

ABNGCMCXXXX

BOULEVARD DE LA LIBERTE 1178, AKWA, DOUALA

Häufig gestellte Fragen

1 Ob ein Empfänger den vollen Betrag erhält, kann von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter die Richtlinien der Bank des Empfängers und das Korrespondenzbankennetzwerk. Wir können nicht garantieren, dass ein Empfänger bei jeder Transaktion den vollen Betrag erhält. Das tatsächliche Ergebnis einer bestimmten Überweisung kann variieren. Mehr erfahren.

2 Die beanspruchte Transaktionsgeschwindigkeit hängt von der Verfügbarkeit der Geldmittel, der Genehmigung durch das proprietäre Verifizierungssystem von Wise und der Systemverfügbarkeit des Bankensystems unserer Partner ab und ist möglicherweise nicht für alle Transaktionen verfügbar. Mehr erfahren.