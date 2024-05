Wenn du ein Konto in Kenia-Schilling (oder einer anderen Fremdwährung) in Deutschland eröffnest, kannst du damit in der Regel Überweisungen senden und empfangen und in einigen Fällen Zahlungen mit einer Debitkarte tätigen – also in etwa so wie bei einem normalen Bankkonto. Wenn es um die anfallenden Gebühren geht, können Fremdwährungskonten jedoch stark von regulären Konten abweichen. In den meisten Fällen wird für die Haltung ein hohes Mindestguthaben vorausgesetzt und es werden hohe Gebühren für internationale Überweisungen berechnet. Es gibt außerdem zumeist keine Möglichkeit, Zinsen auf das gehaltene Geld zu verdienen.