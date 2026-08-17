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Detaily kódu BIC/Swift banky INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE
Detaily kódu Swift
INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE
IDBZ HOUSE
ZDBLZWHAXXX
INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE
HARARE
Banka INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE
Najděte kódy Swift různých poboček banky INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE.
Pobočky INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT BANK OF ZIMBABWE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.