YAQBLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky YAQEEN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

YAQEEN BANK

Adresa pobočky

SHATT ROAD

Kód pobočky

YAQBLYLTXXX

Název banky

YAQEEN BANK

Město

TRIPOLI

YAQBLYLTXXX

Banka YAQEEN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky YAQEEN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky YAQEEN BANK.

Pobočky YAQEEN BANK

YAQBLYLT203

ALHORRAI STREET, ZLITEN

YAQBLYLT204

HILAN BUILDING, MISRATA

YAQBLYLTXXX

SHATT ROAD, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.