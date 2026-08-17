VZCRVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL
Detaily kódu Swift
VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL
AV.ALAMEDA TORRE VENEZOLANO DE
VZCRVECAXXX
VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL.
Pobočky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.