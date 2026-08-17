VZCRVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL

Adresa pobočky

AV.ALAMEDA TORRE VENEZOLANO DE

Kód pobočky

VZCRVECAXXX

Název banky

VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

VZCRVECAXXX

Banka VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL

Najděte kódy Swift různých poboček banky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL.

Pobočky VENEZOLANO DE CREDITO, S.A. BANCO UNIVERSAL

VZCRVECAXXX

AV.ALAMEDA TORRE VENEZOLANO DE, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1011

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.