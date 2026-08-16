UNTBTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky UNION TOGOLAISE DE BANQUE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Adresa pobočky

BOULEVARD DU 13 JANVIER

Kód pobočky

UNTBTGTGXXX

Název banky

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Město

LOME

UNTBTGTGXXX

Banka UNION TOGOLAISE DE BANQUE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Najděte kódy Swift různých poboček banky UNION TOGOLAISE DE BANQUE.

Pobočky UNION TOGOLAISE DE BANQUE

UNTBTGTGXXX

BOULEVARD DU 13 JANVIER, LOME, 2704

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.