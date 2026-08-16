UNIOVECAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Adresa pobočky

AV.PPAL BELLO MONTE LINCOLN Y

Kód pobočky

UNIOVECAXXX

Název banky

BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

UNIOVECAXXX

Banka BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A..

Pobočky BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A.

UNIOVECAXXX

AV.PPAL BELLO MONTE LINCOLN Y, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1060

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.