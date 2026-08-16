TUTCTM2XXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Adresa pobočky

MAHDUMGULY AVENUE, 111/2

Kód pobočky

TUTCTM2XXXX

Název banky

TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Město

ASHKHABAD

TUTCTM2XXXX

Banka TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK.

Pobočky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK

TUTCTM2XXXX

MAHDUMGULY AVENUE, 111/2, ASHKHABAD, 744000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.