TUTCTM2XXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Detaily kódu Swift
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
MAHDUMGULY AVENUE, 111/2
TUTCTM2XXXX
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
ASHKHABAD
Banka TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Najděte kódy Swift různých poboček banky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK.
Pobočky TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.