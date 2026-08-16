TRHBTR2A118

Detaily kódu BIC/Swift banky TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.

Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE) pomocí převodu přes Wise. Více informací

Název pobočky

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)

Adresa pobočky

C BLOCK ADDITIONAL SERVICE FLOOR

Kód pobočky

118

Název banky

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)

Město

ANKARA

TRHBTR2A118

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

Wise účet nabízí více

  • Posílejte peníze po celém světě

    Převody dorazí do 20 sekund.

  • Zahraniční detaily účtu

    Snadno přijímejte platby v různých měnách.

  • Ušetřete peníze

    Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.

Jak Wise funguje

Používejte Wise v několika jednoduchých krocích

Založte si účet

1. Chcete poslat peníze do země Turecko

1. Chcete poslat peníze do země Turecko

Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat TRY příjemci v zemi Turecko.

2. Vyberte a pošlete TRY

2. Vyberte a pošlete TRY

Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu TRY, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.

3. Peníze dorazí

3. Peníze dorazí

Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.

App Store

4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení

Google Play

4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení

Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení

Posílejte peníze svým stylem

Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?

Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.

Jak fungují doporučení

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Založte si účet

Kódy Swift banky TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)

Najděte kódy Swift různých poboček banky TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE).

Pobočky TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)

TRHBTR2A116

GULBAHAR NO 13-1, FLOOR 2, ISTANBUL, 34742

TRHBTR2A117

SAIR ESREF AVENUE NO 3, FLOOR 3, IZMIR, 35210

TRHBTR2A118

C BLOCK ADDITIONAL SERVICE FLOOR, ANKARA, 06510

TRHBTR2A610

YIL BOULEVARD NO 5A/14, 23, 75, BURSA, 16230

TRHBTR2A611

YAN YOL STREET 8/2/41-42, E-5, ISTANBUL, 34158

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.