TOGLRU3TXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'

Adresa pobočky

GORKY STREET 96

Kód pobočky

TOGLRU3TXXX

Název banky

JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'

Město

TOGLIATTI

TOGLRU3TXXX

Banka JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'

Najděte kódy Swift různých poboček banky JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'.

Pobočky JOINT STOCK COMPANY 'TOGLIATTIKHIMBANK'

TOGLRU3TXXX

GORKY STREET 96, TOGLIATTI, 445009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.