TNBCPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky THE NATIONAL BANK PLC

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

THE NATIONAL BANK PLC

Adresa pobočky

MAHMOUD DARWEESH CIRCLE 17

Kód pobočky

TNBCPS22XXX

Název banky

THE NATIONAL BANK PLC

Město

RAMALLAH

TNBCPS22XXX

Banka THE NATIONAL BANK PLC není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky THE NATIONAL BANK PLC

Najděte kódy Swift různých poboček banky THE NATIONAL BANK PLC.

Pobočky THE NATIONAL BANK PLC

TNBCPS22XXX

MAHMOUD DARWEESH CIRCLE 17, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.