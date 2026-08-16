TIBKYESA105

Detaily kódu BIC/Swift banky TADHAMON BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

TADHAMON BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

TIBKYESA105

Název banky

TADHAMON BANK

Město

MUKALLA

TIBKYESA105

Banka TADHAMON BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky TADHAMON BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky TADHAMON BANK.

Pobočky TADHAMON BANK

TIBKYESA101

AL ZURATRY STREET, SANAA

TIBKYESA102

TAIZ

TIBKYESA103

ADEN

TIBKYESA104

AL HUDAYDAH

TIBKYESA105

MUKALLA

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.