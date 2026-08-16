SRILLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL SERAJ ISLAMIC BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL SERAJ ISLAMIC BANK

Adresa pobočky

AL-SIRAJ BUILDING

Kód pobočky

SRILLYLTXXX

Název banky

AL SERAJ ISLAMIC BANK

Město

BENGHAZI

SRILLYLTXXX

Banka AL SERAJ ISLAMIC BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL SERAJ ISLAMIC BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL SERAJ ISLAMIC BANK.

Pobočky AL SERAJ ISLAMIC BANK

SRILLYLTXXX

AL-SIRAJ BUILDING, BENGHAZI, 00218

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.