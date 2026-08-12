SRIBDJJDXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A
Detaily kódu Swift
SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A
HARAMOUS 1, LOT NO2
SRIBDJJDXXX
SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A
DJIBOUTI
Banka SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A
Najděte kódy Swift různých poboček banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A.
Pobočky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.