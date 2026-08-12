SRIBDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A

Adresa pobočky

HARAMOUS 1, LOT NO2

Kód pobočky

SRIBDJJDXXX

Název banky

SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A

Město

DJIBOUTI

SRIBDJJDXXX

Banka SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A

Najděte kódy Swift různých poboček banky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A.

Pobočky SILK ROAD INTERNATIONAL BANK S.A

SRIBDJJDXXX

HARAMOUS 1, LOT NO2, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.