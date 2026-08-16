SMBCMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH
53 STRAND ROAD
SMBCMMMYXXX
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH
YANGON
Banka SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH.
Pobočky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.