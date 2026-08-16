SMBCMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH

Adresa pobočky

53 STRAND ROAD

Kód pobočky

SMBCMMMYXXX

Název banky

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH

Město

YANGON

SMBCMMMYXXX

Banka SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH.

Pobočky SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION YANGON BRANCH

SMBCMMMYXXX

53 STRAND ROAD, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.