SINOTWTP009

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK SINOPAC

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

BANK SINOPAC

Adresa pobočky

187 ANHO RD. SEC.2, TAAN DISTRICT

Kód pobočky

SINOTWTP009

Název banky

BANK SINOPAC

Město

TAIPEI

SINOTWTP009

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky BANK SINOPAC

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK SINOPAC.

Pobočky BANK SINOPAC

SINOTWTP001

46 XINYI RD. SEC.4, TAAN DISTRICT, TAIPEI, 106

SINOTWTP002

209 TUNHUA N. RD, SUNGSHAN DISTRICT, TAIPEI, 105

SINOTWTP003

101 TZUYU RD. SEC.1, WEST DISTRICT, TAICHUNG, 403

SINOTWTP004

143 CHUNGCHENG 2ND RD, LINGYA, KAOHSIUNG, 802

SINOTWTP005

1 LANE 236, TUNHUA S. RD. SEC.1, TAIPEI, 106

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.