SICOMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED

Adresa pobočky

UNIT 18-06/07, FLOOR 18, SULE

Kód pobočky

SICOMMMYXXX

Název banky

SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED

Město

YANGON

SICOMMMYXXX

Banka SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED.

Pobočky SIAM COMMERCIAL BANK MYANMAR LIMITED

SICOMMMYXXX

UNIT 18-06/07, FLOOR 18, SULE, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.