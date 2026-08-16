SFTAVE22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO SOFITASA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO SOFITASA

Adresa pobočky

AVENIDA ESQUINA CALLE 4, 7

Kód pobočky

SFTAVE22XXX

Název banky

BANCO SOFITASA

Město

SAN CRISTOBAL

SFTAVE22XXX

Banka BANCO SOFITASA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO SOFITASA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO SOFITASA.

Pobočky BANCO SOFITASA

SFTAVE22XXX

AVENIDA ESQUINA CALLE 4, 7, SAN CRISTOBAL, 5001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.