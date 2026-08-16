SEDCJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SECURITIES DEPOSITORY CENTER

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SECURITIES DEPOSITORY CENTER

Adresa pobočky

CAPITAL MARKET BUILDING AL-MANSOUR

Kód pobočky

SEDCJOAXXXX

Název banky

SECURITIES DEPOSITORY CENTER

Město

AMMAN

SEDCJOAXXXX

Banka SECURITIES DEPOSITORY CENTER není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SECURITIES DEPOSITORY CENTER

Najděte kódy Swift různých poboček banky SECURITIES DEPOSITORY CENTER.

Pobočky SECURITIES DEPOSITORY CENTER

SEDCJOAXXXX

CAPITAL MARKET BUILDING AL-MANSOUR, AMMAN, 11121

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.