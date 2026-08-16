SEBPRU2PCUS

Detaily kódu BIC/Swift banky SEB BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

SEB BANK

Adresa pobočky

Kód pobočky

SEBPRU2PCUS

Název banky

SEB BANK

Město

ST. PETERSBURG

SEBPRU2PCUS

Banka SEB BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky SEB BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SEB BANK.

Pobočky SEB BANK

SEBPRU2PCUS

ST. PETERSBURG

SEBPRU2PSEC

ST. PETERSBURG

SEBPRU2PXXX

UL.MIKHAYLOVA 11 - ST, ST. PETERSBURG, 195009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.