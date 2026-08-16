SCSBTWTP068

Detaily kódu BIC/Swift banky SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE

Adresa pobočky

142 MIN CHUAN EAST ROAD SEC. 3

Kód pobočky

SCSBTWTP068

Název banky

SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE

Město

TAIPEI

SCSBTWTP068

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE

Najděte kódy Swift různých poboček banky SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE.

Pobočky SHANGHAI COMMERCIAL AND SAVINGS BANK, LTD., THE

SCSBTWTP003

149 MIN SHENG EAST ROAD SEC.2, TAIPEI, 104

SCSBTWTP004

61 CHUNG CHENG 3RD ROAD, KAOHSIUNG, 800

SCSBTWTP006

28 KUAN CHIEN ROAD, TAIPEI, 120

SCSBTWTP008

46 SAN MIN ROAD SEC.2, TAICHUNG, 400

SCSBTWTP009

89 SUNG CHIANG ROAD, TAIPEI, 104

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.