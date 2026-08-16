SCBMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC SCB METALLINVESTBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC SCB METALLINVESTBANK

Adresa pobočky

BOLSHAYA POLYANKA STR. 47

Kód pobočky

SCBMRUMMXXX

Název banky

PJSC SCB METALLINVESTBANK

Město

MOSCOW

SCBMRUMMXXX

Banka PJSC SCB METALLINVESTBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC SCB METALLINVESTBANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky PJSC SCB METALLINVESTBANK.

Pobočky PJSC SCB METALLINVESTBANK

SCBMRUMMXXX

BOLSHAYA POLYANKA STR. 47, MOSCOW, 119180

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.