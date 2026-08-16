SBINMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH

Adresa pobočky

GF, UFC UNIT

Kód pobočky

SBINMMMYXXX

Název banky

STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH

Město

YANGON

SBINMMMYXXX

Banka STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH.

Pobočky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH

SBINMMMYXXX

GF, UFC UNIT, YANGON, 11062

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.