SBINMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH
GF, UFC UNIT
SBINMMMYXXX
STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH
YANGON
Banka STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH.
Pobočky STATE BANK OF INDIA, YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.