SAFKPS22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SAFA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SAFA BANK

Adresa pobočky

AL JIHAD (STRUGGLE) ST

Kód pobočky

SAFKPS22XXX

Název banky

SAFA BANK

Město

RAMALLAH

SAFKPS22XXX

Banka SAFA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SAFA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky SAFA BANK.

Pobočky SAFA BANK

SAFKPS22XXX

AL JIHAD (STRUGGLE) ST, RAMALLAH

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.