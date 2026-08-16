RUECRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERCIAL BANK AGORA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERCIAL BANK AGORA

Adresa pobočky

2ND TROITSKY LANE

Kód pobočky

RUECRUMMXXX

Název banky

COMMERCIAL BANK AGORA

Město

MOSCOW

RUECRUMMXXX

Banka COMMERCIAL BANK AGORA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERCIAL BANK AGORA

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERCIAL BANK AGORA.

Pobočky COMMERCIAL BANK AGORA

RUECRUMMXXX

2ND TROITSKY LANE, MOSCOW, 129090

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.