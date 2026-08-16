RUDVRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Detaily kódu Swift
JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
SADOVNICHESKAYA ST. 79
RUDVRUMMXXX
JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
MOSCOW
Banka JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT.
Pobočky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.