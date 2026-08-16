RUDVRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT

Adresa pobočky

SADOVNICHESKAYA ST. 79

Kód pobočky

RUDVRUMMXXX

Název banky

JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT

Město

MOSCOW

RUDVRUMMXXX

Banka JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT.

Pobočky JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT

RUDVRUMMXXX

SADOVNICHESKAYA ST. 79, MOSCOW, 115035

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.