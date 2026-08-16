RJHIJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH

Adresa pobočky

AL RAJHI BANK - HQ KING ABDULLAH

Kód pobočky

RJHIJOAMXXX

Název banky

AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH

Město

AMMAN

RJHIJOAMXXX

Banka AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH.

Pobočky AL RAJHI BANK , JORDAN BRANCH

RJHIJOAMXXX

AL RAJHI BANK - HQ KING ABDULLAH, AMMAN, 11194

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.