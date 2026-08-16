REPUMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR

Adresa pobočky

RUE REVOLUTION SOCIALISTE MALGACHE

Kód pobočky

REPUMGMGXXX

Název banky

BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

REPUMGMGXXX

Banka BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR.

Pobočky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR

REPUMGMGRTG

RUE REVOLUTION SOCIALISTE, ANTANANARIVO, 101

REPUMGMGXXX

RUE REVOLUTION SOCIALISTE MALGACHE, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.