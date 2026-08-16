REPUMGMGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
Detaily kódu Swift
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
RUE REVOLUTION SOCIALISTE MALGACHE
REPUMGMGXXX
BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
ANTANANARIVO
Banka BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR.
Pobočky BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR
REPUMGMGRTG
RUE REVOLUTION SOCIALISTE, ANTANANARIVO, 101
REPUMGMGXXX
RUE REVOLUTION SOCIALISTE MALGACHE, ANTANANARIVO, 101
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.