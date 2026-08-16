REPBVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
Detaily kódu Swift
BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
AV LAZO MARTI TORRE BFC EL ROSAL
REPBVECAXXX
BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL.
Pobočky BFC BANCO FONDO COMUN, C.A. BANCO UNIVERSAL
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.