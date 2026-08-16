REBRRUMMTRD

Detaily kódu BIC/Swift banky RENAISSANCE BROKER LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

RENAISSANCE BROKER LIMITED

Adresa pobočky

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10

Kód pobočky

REBRRUMMTRD

Název banky

RENAISSANCE BROKER LIMITED

Město

MOSCOW

REBRRUMMTRD

Banka RENAISSANCE BROKER LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky RENAISSANCE BROKER LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky RENAISSANCE BROKER LIMITED.

Pobočky RENAISSANCE BROKER LIMITED

REBRRUMMCST

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10, MOSCOW, 123112

REBRRUMMOPR

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10, MOSCOW, 123112

REBRRUMMTRD

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10, MOSCOW, 123112

REBRRUMMXXX

PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA 10, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.