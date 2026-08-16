RBTTSXSMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.)
Detaily kódu Swift
RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.)
CANNEGIETER STREET 24
RBTTSXSMXXX
RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.)
PHILIPSBURG
Banka RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.)
Najděte kódy Swift různých poboček banky RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.).
Pobočky RBC ROYAL BANK N.V. (FORMERLY RBTT BANK ST. MAARTEN N.V.)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.