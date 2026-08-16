RBNKSXSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.

Adresa pobočky

BACK STREET 62

Kód pobočky

RBNKSXSMXXX

Název banky

REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.

Město

PHILIPSBURG

RBNKSXSMXXX

Banka REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.

Najděte kódy Swift různých poboček banky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V..

Pobočky REPUBLIC BANK (ST. MAARTEN) N.V.

RBNKSXSMANT

BACK STREET 62, PHILIPSBURG

RBNKSXSMXXX

BACK STREET 62, PHILIPSBURG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.